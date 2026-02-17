Incendio estructural afecta bodegas de Quilicura: Suspenden tránsito y registran gran columna de humo

A través de redes sociales, TransporteInforma detalló que el tránsito en Cerro San Luis con avenida Cañaveral se encuentra suspendido.

Bomberos se encuentra combatiendo un incendio estructural en unas bodegas ubicadas en la intersección de La Estera con avenida La Industria, comuna de Quilicura.

Según información preliminar, las bodegas pertenecen a una fábrica de fierros.

El siniestro ha generado la suspensión del tránsito en la zona y se ha reportado una gran cantidad de humo en el sector norte de la capital.

A través de redes sociales, TransporteInforma detalló que el tránsito en Cerro San Luis con avenida Cañaveral se encuentra suspendido debido al trabajo de voluntarios de Bomberos por la emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de la comuna declaró tercera alarma de incendio.

