Incendio en Zofri de Iquique lleva 15 horas: Bomberos combaten llamas y bodegas con productos inflamables

El siniestro afecta principalmente a la Manzana 23 del recinto amurallado de la ZOFRI. Las labores de Bomberos comenzaron la noche del sábado y se mantienen hasta esta hora.

Durante la tarde de este domingo, continúa el combate al incendio en Zofri de Iquique.

En el lugar se encuentran Bomberos de Iquique y Pozo Almonte, quienes durante 15 horas consecutivas han intentado controlar el siniestro, que comenzó alrededor de las 21:00 horas del sábado.

El superintendente de Bomberos de Iquique, Marcelo Zúñiga, informó que la magnitud del fuego ha complicado las labores de extinción.

“La experiencia indica que este tipo de incendios en zonas francas son de largo aliento, lo que significa que estaremos trabajando toda la noche y durante el día de mañana”, precisó en Chilevisión.

Asimismo, indicó que esperan coordinarse con la administración del local para utilizar maquinaria que permita despejar áreas y controlar los focos activos del incendio.

Además, destacó que las bodegas afectadas contienen gran cantidad de productos inflamables y que las altas temperaturas dificultan aún más la extinción de las llamas.

A nuestra comunidad, informamos que se ha declarado un incendio en la Manzana 23, Galpones 7 y 8 del Recinto Amurallado de ZOFRI. Compañías de Bomberos de Iquique se encuentran trabajando en el lugar para controlar la emergencia. Desde ZOFRI S.A. estamos coordinando las… pic.twitter.com/taZGyHGy50 — ZOFRI S.A (@Zofri_SA) November 2, 2025

Actualización sobre la emergencia en ZOFRI A esta hora, el personal de Bomberos de Iquique mantiene contenido el siniestro registrado en la Manzana 23, Galpones 7 y 8 del Recinto Amurallado de ZOFRI, con el objetivo de evitar su propagación. Los equipos de Bomberos continúan… pic.twitter.com/IqH1DfmxYJ — ZOFRI S.A (@Zofri_SA) November 2, 2025

Carabineros de la 1ª Comisaría #Iquique y 5ª Comisaría COP se mantienen en apoyo a los trabajos de @BomberosdeChile en incendio que afecta a bodegas de @Zofri_SA. El que actualmente está sin peligro de propagación, no registrando personas ni bomberos lesionados.#OrdenYPatria pic.twitter.com/hTOjYkDtWO — Carabineros Región de Tarapacá (@CarabTarapaca) November 2, 2025