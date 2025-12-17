Incendio en San Pedro eleva contaminación al suroriente de Santiago a niveles críticos

El sector suroriente de Santiago, específicamente las comunas de Puente Alto y La Florida, presenta la peor calidad del aire de la Región Metropolitana debido al incendio forestal en San Pedro. El siniestro, de origen humano según autoridades, ya consumió 2.500 hectáreas y destruyó cinco viviendas.

Las estaciones de monitoreo registraron valores cercanos a los 100 microgramos por metro cúbico de material particulado MP2,5, aunque no se decreta alerta ambiental porque el nivel requiere superar los 110 µg/m³ por varias horas.

Recomendaciones sanitarias y operativo

La seremi (s) de Salud, Alejandra Hernández, recomendó evitar actividades al aire libre y usar mascarillas KN95. En el combate trabajan seis helicópteros y ocho brigadas de Conaf.

Según reportó Bío Bío Chile, el delegado presidencial Gonzalo Durán afirmó que “todos los incendios tienen como origen la causa humana” e instó a acatar las alertas de evacuación del sistema SAE.