Incendio en planta industrial de CMPC en Puente Alto: Empresa dice que “no existe material químico” que pueda afectar a las personas

El siniestro se encuentra actualmente en combate y afecta a una planta papelera. Se activó el Sistema de Alerta de Emergencias, mediante el cual se ha solicitado la evacuación prioritaria de varias zonas.

Durante la tarde de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó evacuar el asentamiento Pie Andino, ubicado en las calles Eyzaguirre y Pie Andino, debido a un incendio en la empresa papelera de la comuna.

El siniestro afecta a una planta de papelería y el Cuerpo de Bomberos de Puente Alto ya se encuentra combatiendo el incendio.

Debido al riesgo de propagación, el organismo activó la Alerta SAE en dispositivos móviles de la zona afectada para agilizar la evacuación.

El jefe de la Unidad Nacional de Alerta Temprana de Senapred, Álvaro Altamirano, reiteró el llamado a evacuar el asentamiento lo más pronto posible.

El Jefe de la Unidad Nacional de Alerta Temprana, Álvaro Altamirano, entrega información sobre la evacuación que se lleva a cabo en la comuna de Puente Alto, producto del incendio estructural en la papelera CMPC. #Senapred envió mensajería #SAE para reforzar el proceso. pic.twitter.com/KEYLTpDQn6 — SENAPRED (@Senapred) March 4, 2026

Respecto del siniestro, Empresas CMPC informó, a través de un comunicado, que este se originó en una planta industrial en Puente Alto.

“Durante la tarde de este martes se produjo un incendio en un sector de la planta Puente Alto, de CMPC, donde se acopia papel y cartón para reciclaje. Detectada la situación, las brigadas internas de la compañía dieron la primera respuesta a la emergencia, activando los protocolos correspondientes y realizando labores iniciales de control, sin registrarse personas lesionadas ni con complicaciones de salud”, señaló el documento.

Asimismo, aclararon que en la planta no hay material tóxico que pueda dañar a las personas cercanas a la zona afectada y reiteraron que ya hay equipos de Bomberos trabajando para controlar las llamas.

“Actualmente, Bomberos se encuentra en el lugar desarrollando tareas de combate para extinguir el fuego. En la zona afectada no existe material tóxico ni químico que pueda afectar a las personas. La empresa continuará monitoreando la situación y entregará actualizaciones en caso de ser necesario”, detallaron.

No se reportan heridos por incendio industrial

Según la información preliminar de Senapred, hasta ahora no se reportan heridos por el incendio. La entidad señaló que, al momento de producirse el siniestro, cuatro trabajadores de la empresa fueron evacuados de la planta.

Además, en el comunicado público informaron que se habilitó un centro para recibir a las personas evacuadas en el “Centro Cultural de Puente Alto / Alcalde Juan Estay”.

Seremi de Salud entrega recomendaciones por humo en incendio en Puente Alto

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana entregó una serie de recomendaciones a seguir por la columna de humo de gran alcance:

Evitar realizar actividad física.

Cerrar puertas y ventanas para impedir que ingrese el humo a tu hogar.

Prestar atención a grupos de riesgo en tu hogar, como embarazadas, personas de la tercera edad, niños, pacientes asmáticos o con EPOC.

Usar un pañuelo húmedo para cubrir tu nariz y boca en caso de que haya mucho humo.

Seguir las instrucciones de las autoridades en terreno en caso de que se indique que se debe evacuar la zona.

ATENCIÓN Por presencia de humo a causa del incendio en Puente Alto, recomendamos a sus vecinos seguir las siguientes medidas: pic.twitter.com/kPlOmach2s — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) March 3, 2026

ATENCIÓN (21:00) a restricciones de tránsito hacia sector de Av. Eyzaguirre con Pie Andino en #PuenteAlto. Reiteramos que debido a gigantesco incendio en papelera, se recomienda NO dirigirse hacia este punto. Alerta @Senapred para evacuación de ese sector pic.twitter.com/6hfi6q9XNo — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) March 4, 2026