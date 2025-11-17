Incendio en Limache provoca evacuación en sectores de Borriqueros y Queronque: Siniestro ha consumido seis hectáreas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la acción en los sectores de Borriqueros y Queronque, a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en teléfonos móviles a partir de las 15:18 horas.

Este lunes se activó una alerta de evacuación en Limache, Región de Valparaíso, luego de que un incendio forestal se expandiera en las cercanías de zonas habitadas.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el organismo pidió a la población mantener la calma, seguir las indicaciones de los equipos en terreno y considerar a sus mascotas durante el proceso de evacuación.

El siniestro, denominado Incendio Queronque, es combatido por voluntarios de Bomberos y brigadistas de Conaf

De acuerdo con el último balance entregado por las autoridades, hasta las 15:17 horas el fuego había consumido cerca de 6 hectáreas de vegetación.

Para frenar el avance de las llamas, Conaf desplegó un contingente compuesto por ocho brigadas, dos técnicos, dos aviones cisterna y una maquinaria pesada, labores a las que se suman equipos de Bomberos de distintas comunas.