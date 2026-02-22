País incendio

Incendio en la Quebrada de Macul: Bomberos combaten siniestro en cercanías de jardín botánico en Peñalolén

Por CNN Chile

22.02.2026 / 19:04

{alt}

Personal de Bomberos de Ñuñoa se encuentra desplegado en el lugar afectado, ubicado en torno al Centro de Educación Ambiental y Tránsito (CEAT).

Durante la tarde de este domingo se reportó un incendio forestal en la comuna de Peñalolén, en las cercanías de la denominada Quebrada de Macul.

Según informó Bomberos a través de redes sociales, el siniestro está siendo combatido por personal de la institución de Ñuñoa.

Según reportaron desde la Red de Emergencia, las llamas estarían afectando al Centro de Educación Ambiental y Tránsito (CEAT), el que colinda con la Quebrada de Macul.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Tendencias Festival de Viña 2026: Los memes que ha dejado la primera jornada del certamen
Presidenta Claudia Sheinbaum llama a mantener la calma tras operativo contra el Cartel Jalisco Nueva Generación
Viña 2026: Pet Shop Boys comparte imágenes paseando por la playa chilena antes de su show en la Quinta
Matteo Bocelli emociona en la previa de Viña 2026: "Un poco nervioso, pero confío en ustedes"
Cadem: El 54% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el nuevo Gobierno de José Antonio Kast
El peluche de orangután que consuela a Punch tras el abandono de su madre: Por qué es clave para el macaco japonés