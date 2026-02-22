Incendio en la Quebrada de Macul: Bomberos combaten siniestro en cercanías de jardín botánico en Peñalolén
Por CNN Chile
22.02.2026 / 19:04
Personal de Bomberos de Ñuñoa se encuentra desplegado en el lugar afectado, ubicado en torno al Centro de Educación Ambiental y Tránsito (CEAT).
Durante la tarde de este domingo se reportó un incendio forestal en la comuna de Peñalolén, en las cercanías de la denominada Quebrada de Macul.
Según informó Bomberos a través de redes sociales, el siniestro está siendo combatido por personal de la institución de Ñuñoa.
Según reportaron desde la Red de Emergencia, las llamas estarían afectando al Centro de Educación Ambiental y Tránsito (CEAT), el que colinda con la Quebrada de Macul.