Incendio en la Quebrada de Macul: Bomberos combaten siniestro en cercanías de jardín botánico en Peñalolén

Personal de Bomberos de Ñuñoa se encuentra desplegado en el lugar afectado, ubicado en torno al Centro de Educación Ambiental y Tránsito (CEAT).

Durante la tarde de este domingo se reportó un incendio forestal en la comuna de Peñalolén, en las cercanías de la denominada Quebrada de Macul.

Según informó Bomberos a través de redes sociales, el siniestro está siendo combatido por personal de la institución de Ñuñoa.

𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 | Bombero de Ñuñoa trabajan en #PrimeraAlarma de Incendio forestal en la Quebrada de Macul. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/pTOVZJPtdQ — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) February 22, 2026

Según reportaron desde la Red de Emergencia, las llamas estarían afectando al Centro de Educación Ambiental y Tránsito (CEAT), el que colinda con la Quebrada de Macul.