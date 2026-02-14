País talagante

Incendio en campamento de Talagante provoca la muerte de un hombre de 35 años

Por Arelí Zúñiga

14.02.2026 / 13:23

{alt}

Según información preliminar, el fuego, que había sido controlado previamente, se reactivó y atrapó a la víctima mientras pernoctaba en uno de los rucos del lugar.

Un hombre de 35 años falleció durante la madrugada de este sábado a raíz de un incendio en el campamento Ribera del río José Leyán, en Talagante.

Según información preliminar, el fuego, que había sido controlado previamente, se reactivó y atrapó a la víctima mientras pernoctaba en uno de los rucos del lugar.

Fuentes locales indican que el hombre tenía antecedentes penales y era conocido en la zona por prender basura, hecho que podría haber influido en el origen o propagación del incendio, recogió Radio Biobío.

Las llamas siguen activas y voluntarios de Bomberos de Talagante trabajaban para contener las llamas del siniestro.

DESTACAMOS

País En medio de polémica por ayuda humanitaria a Cuba: El día que el Gobierno de Sebastián Piñera envió 17 toneladas de ayuda a Venezuela

LO ÚLTIMO

País Incluye Santiago: Meteorología emite alerta por “altas temperaturas extremas” en tres regiones
¿Fan de "Cumbres Borrascosas"? 5 adaptaciones de clásicos de la literatura inglesa que no te puedes perder
Cautela financiera en San Valentín: 6 de cada 10 chilenos gastarán menos de $50 mil
Por vínculo con investigación a casinos ilegales: Seremi de La Araucanía advierte que designación de Jouannet abre “flanco” al futuro gobierno
Decretan alerta roja para la comuna de Los Ángeles por incendio forestal cercano a sectores poblados
Encuentran cuerpo flotando en la bahía de San Antonio: Correspondería a una mujer