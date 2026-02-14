Incendio en campamento de Talagante provoca la muerte de un hombre de 35 años
Por Arelí Zúñiga
14.02.2026 / 13:23
Según información preliminar, el fuego, que había sido controlado previamente, se reactivó y atrapó a la víctima mientras pernoctaba en uno de los rucos del lugar.
Un hombre de 35 años falleció durante la madrugada de este sábado a raíz de un incendio en el campamento Ribera del río José Leyán, en Talagante.
Fuentes locales indican que el hombre tenía antecedentes penales y era conocido en la zona por prender basura, hecho que podría haber influido en el origen o propagación del incendio, recogió Radio Biobío.
Las llamas siguen activas y voluntarios de Bomberos de Talagante trabajaban para contener las llamas del siniestro.