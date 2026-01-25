Incendio en Cerro Placeres: Confirman cuatro fallecidos y PDI indaga origen del fuego

La emergencia se registró de madrugada en el pasaje Miyaroi y provocó la destrucción de viviendas, además de un despliegue de la PDI y el Servicio Médico Legal en el lugar.

Un incendio estructural registrado durante la madrugada de este domingo en el Cerro Placeres de Valparaíso dejó cuatro personas fallecidas, además de dos viviendas destruidas y una tercera con daños parciales.

La emergencia ocurrió en el pasaje Miyaroi, en las cercanías de avenida Matta, y movilizó a voluntarios de Bomberos, junto a equipos policiales y peritos para establecer cómo se inició el siniestro.

De acuerdo con los antecedentes, Bomberos despachó unidades al sector cerca de las 03:40 horas, encontrando una vivienda de material ligero completamente en llamas, en una fase de combustión avanzada.

En ese contexto, vecinos alertaron sobre personas desaparecidas al interior del inmueble afectado.

El capitán de guardia de Bomberos de Valparaíso, Delfo González, relató: “a las 03:40 nuestra central de gestión de incidentes despacha cinco unidades del Cuerpo de Bomberos Valparaíso a calle Miyaroi 10 en Cerro Placeres. La primera unidad en llegar al lugar se percata de una vivienda de material ligero completamente en llamas en fase libre de combustión”.

🚒Esta madrugada trabajamos con cinco carros para controlar el lamentable incendio que dejó cuatro víctimas fatales resultando dos casas destruidas. Nuestro Dpto de Investigación de Incendios realizó peritajes para establecer causa y origen del fuego. PDI tomó el procedimiento https://t.co/92n5uTvKDu — Bomberos Valparaíso (@CBV1851) January 25, 2026

Con la emergencia ya contenida, se dio paso a la remoción de escombros, donde fueron ubicadas las víctimas fatales.

González agregó: “Vecinos del sector informan que en la misma vivienda hay cuatro personas desaparecidas. Una vez confinada la emergencia, bomberos inicia la remoción de escombros donde logra ubicar cuatro víctimas fatales”.

En paralelo, reportes de prensa señalaron que el fuego afectó al menos dos estructuras de material ligero, con propagación hacia otro inmueble con daño parcial, mientras se desplegaban peritajes para determinar la causa y el punto de origen.

En el sitio trabajó personal especializado, como la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y del Servicio Médico Legal, en coordinación con equipos técnicos para levantar evidencia, identificar a las víctimas y reconstruir la dinámica del incendio.