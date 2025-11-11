Incendio en Cerrillos destruye cinco viviendas y moviliza a más de 90 bomberos

El siniestro, ocurrido durante la madrugada en la caletera de Américo Vespucio, obligó a decretar tercera alarma de incendio. No se registraron personas heridas, aunque vecinos reportaron mascotas desaparecidas.

Un incendio de grandes proporciones afectó durante la madrugada de este martes a la comuna de Cerrillos, dejando al menos cinco viviendas completamente destruidas y una importante movilización de equipos de emergencia.

El fuego se desató pasadas las 1:00 de la madrugada en la caletera de Américo Vespucio, entre las calles Salvador Allende y Las Torres. Debido a la magnitud del siniestro, Bomberos decretó tercera alarma de incendio, movilizando a más de 16 carros y 97 voluntarios de distintas compañías.

El comandante Claudio Salinas, del Cuerpo de Bomberos de Maipú, señaló que el rápido trabajo de los equipos permitió evitar víctimas humanas. “Se logró controlar el fuego y evitar su propagación a otras viviendas”, explicó. No obstante, vecinos reportaron la pérdida de mascotas en el lugar.

El alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, acudió al sitio para coordinar medidas de apoyo a las familias damnificadas. Su presencia generó algunas tensiones con vecinos que expresaron su malestar por la falta de ayuda previa a la emergencia.

El Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos realiza peritajes para determinar el origen del siniestro, que por ahora se mantiene bajo investigación.