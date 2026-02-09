Incendio afecta planta Verfrut en Las Cabras: Seremi de Salud emitió alerta por columna de humo

Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.
Voluntarios de la zona trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar la propagación del siniestro.
Bomberos se encuentra combatiendo un incendio de gran envergadura afecta este lunes a la planta procesadora de frutas y verduras Verfrut, ubicada en el sector Santa Inés de Las Cabras, en la Región de O’Higgins.
Voluntarios de la zona trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar la propagación del siniestro.
Por su parte, la Seremi de Salud emitió una alerta debido a la columna de humo que se desplaza hacia la comuna de San Pedro.
Las autoridades recomendaron a la población evitar la exposición directa, proteger especialmente a niños y embarazadas, y suspender actividades físicas al aire libre hasta que la situación se normalice.
Hasta ahora, no se reportan personas lesionadas y las causas del siniestro aún se desconocen, mientras los equipos de emergencia se mantienen en el lugar realizando labores de contención.
AHORA gran #incendio industrial en Las Cabras material despachado B2 B3 BT3 B4 B1 BX1 BT1 X3 BR2 CB #LasCabras trabajan en 2da ALARMA de INCENDIO en Verfrut Santa Inés. cc @biobio @Cooperativa pic.twitter.com/JTZd0ejwkv
— Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) February 9, 2026
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.