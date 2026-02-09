País región de o´higgins

Incendio afecta planta Verfrut en Las Cabras: Seremi de Salud emitió alerta por columna de humo

Por CNN Chile

09.02.2026 / 20:01

Voluntarios de la zona trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar la propagación del siniestro. 

Bomberos se encuentra combatiendo un incendio de gran envergadura afecta este lunes a la planta procesadora de frutas y verduras Verfrut, ubicada en el sector Santa Inés de Las Cabras, en la Región de O’Higgins.

Por su parte, la Seremi de Salud emitió una alerta debido a la columna de humo que se desplaza hacia la comuna de San Pedro.

Las autoridades recomendaron a la población evitar la exposición directa, proteger especialmente a niños y embarazadas, y suspender actividades físicas al aire libre hasta que la situación se normalice.

Hasta ahora, no se reportan personas lesionadas y las causas del siniestro aún se desconocen, mientras los equipos de emergencia se mantienen en el lugar realizando labores de contención.

