Incendio afecta ladera sur del Parque Metropolitano

Según informó la administración del recinto, el fuego está cerca de la estación del nuevo teleférico Pío Nono.

Un incendio afecta la ladera sur del Parque Metropolitano (Región Metropolitana).

De acuerdo a información de Conaf, el incendio ha consumido 1 hectárea.

⭕️ACTUALIZACIÓN | Incendio PARQUEMET 2, comuna de Providencia, región Metropolitana.

📌Superficie preliminar: 1 hectárea.

📌Recursos en el lugar: 3 técnicos, 1 brigada y 1 helicóptero de #CONAF; además de 1 brigada de @parquemetminvu y #Bomberos. pic.twitter.com/ZlPngMsGig — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 7, 2026

Brigadas de Parquemet, Conaf y compañías de Bomberos trabajan para evitar el avance de las llamas.

Bomberos detalló que se trata de mediana extensión de pastos y arbustos, con peligro de propagación.