Incendio afecta ladera sur del Parque Metropolitano

Por Valentina Sánchez Cárdenas

07.01.2026 / 14:44

Según informó la administración del recinto, el fuego está cerca de la estación del nuevo teleférico Pío Nono.

Un incendio afecta la ladera sur del Parque Metropolitano (Región Metropolitana).

Según informó la administración del recinto, el fuego está cerca de la estación del nuevo teleférico Pío Nono.

De acuerdo a información de Conaf, el incendio ha consumido 1 hectárea.

Brigadas de Parquemet, Conaf y compañías de Bomberos trabajan para evitar el avance de las llamas.

Bomberos detalló que se trata de mediana extensión de pastos y arbustos, con peligro de propagación.

