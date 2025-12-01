Incendio afecta edifico cercano a Plaza de Armas: Suspenden tránsito en Santiago

El siniestro, cuya causa aún no ha sido determinada, ha sido visible desde distintos puntos del centro de la capital y captado en videos que circulan en redes sociales.

Un incendio se registra durante este lunes en un edificio ubicado cerca de la Plaza de Armas de Santiago, en la Región Metropolitana.

Las llamas se concentran en el noveno piso de la estructura, según Radio Biobío.

El siniestro, cuya causa aún no ha sido determinada, ha sido visible desde distintos puntos del centro de la capital y captado en videos que circulan en redes sociales.

El tránsito en Compañía hacia el oriente, a la altura de Morandé, se encuentra suspendido, según informó Transporte Informa, por lo que se aconseja a los conductores y peatones buscar rutas alternativas.