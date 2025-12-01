País santiago

Incendio afecta edifico cercano a Plaza de Armas: Suspenden tránsito en Santiago

Por CNN Chile

01.12.2025 / 19:23

{alt}

El siniestro, cuya causa aún no ha sido determinada, ha sido visible desde distintos puntos del centro de la capital y captado en videos que circulan en redes sociales.

Un incendio se registra durante este lunes en un edificio ubicado cerca de la Plaza de Armas de Santiago, en la Región Metropolitana.

Las llamas se concentran en el noveno piso de la estructura, según Radio Biobío.

El siniestro, cuya causa aún no ha sido determinada, ha sido visible desde distintos puntos del centro de la capital y captado en videos que circulan en redes sociales.

El tránsito en Compañía hacia el oriente, a la altura de Morandé, se encuentra suspendido, según informó Transporte Informa, por lo que se aconseja a los conductores y peatones buscar rutas alternativas.

DESTACAMOS

Cultura Estrenos de diciembre 2025: Las series y películas que llegan a Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video y Apple TV+

LO ÚLTIMO

Cultura Seremi de las Culturas presenta ciclo de cine por el Día Mundial del Sida con entrada liberada
Elecciones 2025: Qué plantean los voceros económicos de Kast y Jara sobre el gasto fiscal
Mathias Klotz, arquitecto, afirma que "aquí hay más trabas que en Europa" en materia de permisos
Incendio afecta edifico cercano a Plaza de Armas: Suspenden tránsito en Santiago
Empate en las elecciones de Honduras: CNE suspende el conteo preliminar
Vodanovic sobre el apoyo de Demócratas a Kast: “No me asombra ni me llama la atención”