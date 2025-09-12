Incendio afecta dependencias de la Municipalidad de Cerro Navia

Bomberos trabajan en el lugar para combatir las llamas.

Un incendio de gran magnitud afecta dependencias de la Municipalidad de Cerro Navia.

El inmueble está ubicado en las calles Igualdad con Leonor de la Corte y ocurre en oficinas colindantes.

Hasta el momento no se ha entregado información sobre las causas del siniestro.

Bomberos de Quinta Normal trabajan en el lugar. Se decretó segunda alarma de incendio.

La plataforma Transporte Informa comunicó que hay restricción de tránsito en Los Duraznos con Igualdad debido al “incendio estructural de dependencias de la municipalidad” y llamó a “preferir alternativas”.