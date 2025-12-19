País ministerio de justicia

Incendio a metros de La Moneda, en pleno centro de Santiago, obliga a evacuar el Ministerio de Justicia

Por CNN Chile

19.12.2025 / 16:34

El foco del siniestro se habría iniciado en el interior del restaurante Parrilladas El Novillero, emplazado en el sector de Moneda con Morandé.

Un operativo de emergencia se desplegó este jueves en el centro de Santiago luego de que se reportara un incendio en un local comercial ubicado a metros del Palacio de La Moneda, lo que provocó la evacuación preventiva del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Hasta ese punto llegaron diversas unidades de Bomberos para controlar las llamas.

En tanto, Carabineros cerró el tránsito y aisló el perímetro en las cercanías de la calle Moneda con el fin de resguardar la seguridad del sector.

Como medida de resguardo, los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fueron evacuados, y parte del personal fue autorizado a retirarse anticipadamente a sus hogares.

Por ahora, no se han informado personas lesionadas, mientras se investigan las causas del incendio.

