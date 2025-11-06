Incautan más de 9 millones de cigarros en un operativo conjunto en Punta Arenas: Carga fue avaluada en más de $300 millones

El operativo dejó un saldo de dos personas detenidas, quienes fueron puestas a disposición de la justicia para su control de detención y formalización.

Este miércoles, un operativo conjunto terminó con un total de 9.120.000 unidades de cigarrillos incautados en la Zona Franca de Punta Arenas.

En el operativo participaron la Armada, la Fiscalía Regional de Magallanes, Carabineros y Aduanas, incluyendo despliegue del personal del OS-7 y el Grupo de Operaciones Especiales de la policía uniformada.

El cargamento de cigarrillos fue avaluado en más de $300 millones. Dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia para su control de detención y formalización.

E Gobernador Marítimo de Punta Arenas, Capitán de Navío Litoral Felipe González, detalló que, tras una indagación, “se pudo detectar a un camión que se encontraba realizando un contrabando de cigarrillos (…) donde logramos determinar que estaban destinados a una bodega de la Zona Franca de Punta Arenas”.

El Comandante González también aprovechó de manifeastar su agradecimiento a “la Fiscalía, Carabineros de Chile y Aduana, siendo el trabajo conjunto el que nos da la fuerza para terminar con los flagelos en esta región”.