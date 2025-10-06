Incautación en Persa Bío Bío dio con tablets robadas a colegio en El Quisco

"Esta es gente que no entiende nada", lamentó el alcalde de la comuna, José Jofré Bustos, luego de poder confirmar que los aparatos correspondían a los que en agosto habían sido robados desde el colegio El Totoral en la comuna del litoral central.

Un nuevo procedimiento por parte de Carabineros de Chile en el centro de Santiago terminó con la incautación de diversos equipos electrónicos, entre los que estaban unas tablet que habían sido robadas desde un colegio en El Quisco, Región de Valparaíso.

Según informó Carabineros de la 4° Comisaría de Santiago Central, fue a eso de las 12:00 de este lunes que en el marco de patrullajes al interior del Persa Bío Bío dieron con los artículos y procedieron a la detención de un ciudadano de nacionalidad peruana.

Entre los aparatos encontrados en su poder habían teléfonos celulares y tablets, algunos que incluso arrojaban mensajes en sus pantallas que denotaban su calidad de aparato robado.

Diligencias posteriores permitieron definir que seis tablets de las encontradas en el local coinciden en marca y modelo con unas sustraídas hace aproximadamente un mes desde un colegio ubicado en la comuna de El Quisco.

La policía informó además que el alcalde de la comuna, José Jofré Bustos, reconoció los equipos, confirmando así que eran los mismos que habían sido robados el 19 de agosto pasado.

“Estas son las que adquirimos para nuestros estudiantes”, dijo el jefe comunal. “Entraron a robar en una seguidilla, en un colegio, en otro colegio, y así. Esta es gente que no entiende nada, cómo se meten a un colegio, como cuando entran a un hospital o un jardín. Uno no lo entiende”.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para la investigación correspondiente.