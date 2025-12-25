Inauguran Centro Espacial Nacional: Se fabricarán satélites chilenos

El CEN "permitirá potenciar la economía, la defensa y poner laboratorios al servicio de la investigación y los nuevos talentos", destacó el Gobierno.

Esta semana se inauguró el Centro Espacial Nacional (CEN) en la Base Aérea Los Cerrillos, hito que corresponde al primer HUB nacional dedicado al desarrollo de tecnología y conocimiento espacial.

De acuerdo al Gobierno, el centro “permitirá potenciar la economía, la defensa y poner laboratorios al servicio de la investigación y los nuevos talentos”. Además, está diseñado “para ser un puente entre el Estado, la academia, la industria y la ciudadanía”.

Así, “Chile no solo se posiciona en el campo aeroespacial, sino que, al acelerar los tiempos de transferencia tecnológica, permitirá que investigaciones académicas se traduzcan en soluciones concretas que potencian el desarrollo económico y mejoran la calidad de vida de las familias chilenas”.

¿Qué se hará en el Centro Espacial Nacional?

El CEN está ubicado en una superficie de 5.800 metros cuadrados y tiene infraestructura de vanguardia que se divide en cuatro áreas estratégicas: fábrica de satélites chilenos, control de misión, supercomputador e IA, e innovación.

El recinto tiene un Laboratorio de Desarrollo de Tecnologías Espaciales, el cual incluye una “Sala Limpia” -espacio controlado libre de polvo- de 600 metros cuadrados.

Allí se espera fabricar 7 satélites de 23 kilogramos y un satélite de observación de la Tierra de alrededor de 200 kilogramos.

Además, el CEN cuenta con un centro especializado para el monitoreo y operación de satélites en forma autónoma.

🛰️🇨🇱 El Centro Espacial Nacional (CEN) será el corazón del desarrollo espacial en Chile. Un espacio donde la investigación, la innovación y la tecnología se unen para fortalecer la soberanía espacial del país y posicionarlo como un referente regional.

🧵1/5 pic.twitter.com/jASSV0G9tK — Ministerio de Defensa Nacional (@mindefchile) December 22, 2025

También tendrá un Laboratorio de Ciencia de Datos, el cual estará equipado con un Data Center y un Computador de Alto Rendimiento.

Su principal función será “procesar grandes volúmenes de información geoespacial utilizando Inteligencia Artificial”.

“La integración de una decena de satélites en el CEN permitirá diversificar la información y datos que se pueden obtener del espacio y tendrán múltiples misiones, no solo asociadas a la defensa, sino también al monitoreo del medio ambiente y al desarrollo nacional”, destacó el Ejecutivo.

Otra de las funciones es que habrá un laboratorio dedicado a fomentar startups, el emprendimiento y la formación de talento humano avanzado.

Centro Espacial Nacional: Su impacto en la economía

De acuerdo al Gobierno, el CEN “tendrá un impacto directo en la productividad y la vida cotidiana”.

De esa manera, su tecnología de uso dual -defensa y civil- permitirá: