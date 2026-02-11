Imputado con orden de detención vigente es liberado por error tras usurpar identidad ante Juzgado de Santiago

La situación, que pasó desapercibida para todos los organos e instancias pertinentes, pone nuevamente en evidencia fallas en la coordinación y control dentro del sistema judicial.

En el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, durante una audiencia de formalización, se registró un error que permitió la liberación de un imputado que debía estar en prisión, luego de que usara la identidad de otra persona para evadir una orden de detención que tenía vigente en su contra.

Según Radio Biobío, el caso involucra a tres acusados —N.D.B.G., L.A.G.Y. y A.G.Z.F.— formalizados por estafa y cuya causa fue derivada al 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Los hechos

Durante la audiencia, se determinó que N.D.B.G. debía permanecer detenido, con ampliación de detención, mientras que A.G.Z.F. cometió la usurpación de identidad, provocando que L.A.G.Y. quedara en libertad y se retirara del Centro de Justicia.

Posteriormente, Gendarmería informó sobre la irregularidad al reanudarse la audiencia, momento en que se dictó una orden de captura contra L.A.G.Y., quien enfrenta cargos por receptación y falsificación de licencias de conducir, y que mantiene un gran prontuario policial.

Por su parte, A.G.Z.F. fue detenido en flagrancia y será derivado al 7° Juzgado de Garantía de Santiago para su control de detención y formalización.