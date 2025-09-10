Tras intento de impugnar su candidatura ante el Tricel: Los detalles de la defensa que prepara Ximena Rincón

El oficialismo y la DC acusan que su postulación vulnera la reforma constitucional que limita la reelección, mientras su defensa quedó en manos del abogado constitucionalista Arturo Fermandois.

La senadora por la Región del Maule, Ximena Rincón, enfrenta una compleja disputa legal que podría definir su futuro político.

Esto, luego de que su candidatura al Senado para un tercer período fue impugnada la semana pasada por los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), quienes acudieron al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) argumentando que su postulación viola las normas constitucionales vigentes.

El requerimiento fue presentado por el abogado Gabriel Osorio, en representación del bloque oficialista.

Según el escrito, la reforma constitucional de 2020 impide que Rincón pueda repostular, ya que la norma limita a dos los períodos consecutivos para senadores.

A juicio de los partidos impugnantes, el Servicio Electoral (Servel) actuó de forma incorrecta al aprobar su inscripción.

La defensa que prepara Rincón

En respuesta a la ofensiva legal, la senadora de Demócratas decidió reforzar su defensa con un abogado de alto perfil: Arturo Fermandois, reconocido constitucionalista, académico de la Universidad Católica y exembajador de Chile en Estados Unidos entre 2010 y 2012.

Según La Tercera, Fermandois, que ya asumió formalmente su representación a comienzos de esta semana, trabaja actualmente en la redacción del escrito que será presentado ante el Tricel en los próximos días.

Una defensa con experiencia en causas electorales clave

La elección de Fermandois no es casual. El abogado cuenta con una trayectoria consolidada en temas de derecho público y ha sido protagonista en diversos episodios políticos y constitucionales recientes.

Además, ha emitido informes jurídicos en causas de alta connotación, como la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick y la discusión sobre la crisis del sistema de isapres en 2024.

Asimismo, ha sido asesor de sectores de derecha en momentos clave, como el Acuerdo por la Paz de 2019.