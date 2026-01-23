Imagen satelital de la NASA revela la extensión de los incendios forestales de Bíobio y Ñuble

La fotografía captada por el satélite Terra muestra las columnas de humo de decenas de focos activos en las regiones de Biobío y Ñuble a mediados de enero.

Una imagen del instrumento MODIS a bordo del satélite Terra de la NASA capturó el 18 de enero la densa emanación de humo desde múltiples incendios forestales en el centro-sur de Chile.

La fotografía satelital evidencia la magnitud de la emergencia que afecta a las regiones de Biobío y Ñuble.

Los datos detrás de la emergencia

La serie de incendios ha consumido más de 30.000 hectáreas según la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF). Los siniestros, avivados por temperaturas superiores a 38°C y fuertes vientos, provocaron la evacuación de 50.000 personas y destruyeron más de 300 viviendas, de acuerdo con un informe de la ONU. Las llamas carbonizaron barrios completos en la localidad de Concepción.

Frente a la catástrofe, el gobierno chileno declaró estado de catástrofe en ambas regiones para movilizar recursos. Condiciones climáticas similares de calor y sequía afectan a otras zonas del Cono Sur, donde bomberos en Argentina combaten incendios en el Parque Nacional Los Alerces.