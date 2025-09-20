Iban ocultas en cajas de jugos: Aduanas incauta 50 aves en paso Los Libertadores

De las 50 crías, 17 ya estaban muertas debido a las condiciones de traslado. “No habían sido declaradas e iban viajando en las peores condiciones en un evidente caso de maltrato”, dijeron desde Aduanas.

Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas incautaron 50 crías de aves que eran transportadas de manera oculta en un vehículo particular que intentaba ingresar al país por el paso fronterizo Los Libertadores.

“Evidente caso de maltrato”

El hecho ocurrió cuando fiscalizadores de la Aduana de Los Andes seleccionaron para revisión un automóvil en el que viajaban dos ciudadanos chilenos. Durante la inspección, uno de los funcionarios detectó envases vacíos de alimento para ave en la guantera y preguntó por esta situación a los ocupantes, pero no obtuvo respuestas.

Se realizó un chequeo más detallado, encontrándose en la vestimenta de uno de los pasajeros 25 envases de jugo que contenían aves en su interior. La misma situación se repitió al inspeccionar al acompañante, contabilizándose en total 50 crías, de las cuales 17 ya se encontraban muertas por las condiciones de traslado.

El director regional (S) de la Aduana de Los Andes, Henry Domingo Jorquera, señaló que “funcionarios pudieron detectar el ingreso de 50 aves que no habían sido declaradas, viajando en las peores condiciones en un evidente caso de maltrato y sin contar con la documentación correspondiente, lo que es un claro peligro para nuestra fauna, ya que no sabemos si estos animales pueden portar algún tipo de enfermedad, por lo que se realizó un trabajo conjunto con el SAG”.

El SAG determinó que las especies incautadas no se encuentran dentro del listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Sin embargo, el caso constituye maltrato animal de acuerdo con lo establecido en la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía.

Tras la denuncia al Ministerio Público, el fiscal a cargo instruyó que la investigación quedara en manos de la Policía de Investigaciones (PDI). Ambos ocupantes del vehículo fueron puestos a disposición de la justicia y pasaron al respectivo control de detención.