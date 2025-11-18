Hurtado responde a Parisi por su “va 2-0 Jara” y afirma que “el marcador lo igualamos en la cancha”

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se refirió a los dichos del excandidato Franco Parisi: “Escuché a (José Ramón) Valente que no va a bajar el IVA a los medicamentos… ¡Torpe! Ya va 2-0 Jara”.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, analizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la segunda vuelta presidencial que se disputará este próximo 14 de diciembre.

Consultada sobre por qué los votantes del excandidato presidencial Franco Parisi apoyarían a José Antonio Kast, planteó que existen coincidencias en los ejes programáticos del abanderado del Partido Republicano, centrados en materia de seguridad, crecimiento económico y algunas urgencias sociales.

En ese contexto, aclaró que, pese a que no están a favor de eliminar el IVA a los medicamentos, entre sus propuestas destacan reducciones al impuesto general, apoyo a los emprendedores, flexibilización de la jornada laboral y medidas para potenciar el empleo femenino.

“Estamos confiados en poder conquistar a aquellas personas que votaron por Parisi. Los electores no son de nadie y a esas personas hay que conquistarlas y convencerlas, no se les compra con una propuesta”, enfatizó.

En la primera vuelta presidencial, Parisi quedó en tercer lugar con 2.552.649 votos (19,7%), mostrando su hegemonía en el norte y también superando a Kast en algunas comunas de la Región Metropolitana, convirtiéndose en una figura clave en este segundo tiempo de la carrera presidencial. En ese contexto, deslizó una invitación a los candidatos a participar en su programa Bad Boys, y luego se realizará una consulta digital para definir el apoyo.

Al preguntarle si el exdiputado participará, aclaró que lo decidirá su equipo de comunicaciones.

Respecto a los dichos de Parisi en el matinal Mucho Gusto de Mega, donde planteó: “Kast no tiene la elección ganada. Pero que haya salido con Milei hace mal. Ese telefonazo es un error. Escuché a (José Ramón) Valente que no va a bajar el IVA a los medicamentos… ¡Torpe! Ya va 2-0 Jara”, añadió.

Hurtado manifestó que “el marcador lo igualamos en la cancha y la cancha es todo nuestro territorio nacional, donde queremos ir a conquistar a aquellas personas jugando un partido limpio, un partido que tiene las reglas muy claras, y en esa materia nosotros queremos que José Antonio sea el director técnico de este gran partido, poner la pelota en el piso, tal como lo dijimos hace un tiempo atrás”.