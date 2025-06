“Improvisaron imputaciones para justificar ilegalidades”: Abogado de Josefina Huneeus contra Fiscalía tras fallo de la Suprema

Alejandro Awad criticó al Ministerio Público por construir una imputación sin sustento jurídico para interceptar ilegalmente el teléfono de su representada. Afirmó que la psiquiatra “nunca debió estar en la causa” y advirtió que el daño a su intimidad “es irreparable”.

“Improvisaron imputaciones para justificar ilegalidades”, declaró el abogado Alejandro Awad en entrevista con CNN Chile Radio, luego que la Corte Suprema ratificara que la interceptación telefónica contra Josefina Huneeus fue ilegal.

#CNNChileRadio | Estamos conversando con el abogado de Josefina Huneeus, Alejandro Awad. 👉 Hablaremos sobre la ratificación de la Corte Suprema a la ilegalidad del pinchazo a su teléfono.

¿Qué dijo el abogado?

Awad, defensor de la psiquiatra y expareja de Alberto Larraín, aseguró que el Ministerio Público “convirtió a Josefina en imputada” para justificar retroactivamente una diligencia que ya se había realizado sin autorización judicial.

“Fue víctima de actos arbitrarios e ilegales graves”, añadió, destacando que el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue mantenido en su totalidad por el máximo tribunal.

En el marco de la causa Procultura, el número telefónico de Huneeus fue interceptado en octubre de 2024 y se registraron varias conversaciones, entre ellas una con el presidente Gabriel Boric.

Según el abogado, “esas grabaciones deben ser eliminadas no sólo de la carpeta investigativa, sino también de cualquier razonamiento que las utilice”.

Sin embargo, advirtió que “el daño es irreparable”, ya que su representada fue expuesta públicamente pese a que “nunca tuvo vínculo con los hechos investigados”.

“Hoy aparece como protagonista del caso como si fuera responsable”, lamentó.

#CNNChileRadio | Abogado de Josefina Huneeus, Alejandro Awad, y pinchazo ilegal a su teléfono en indagatoria de ProCultura: "Ella ha sido víctima de una sobreexposición abrumadora".

Awad también denunció inconsistencias en la justificación de la Fiscalía. Aseguró que el número fue incorporado con base en un boletín comercial de Equifax cuya existencia no se ha podido comprobar, y que un funcionario revisó el RUT de Huneeus sin que ella figurara entre las 17 personas autorizadas para interceptar. “No sabemos por qué buscó su RUT. Ella no estaba en la nómina”, señaló.

Consultado por la posibilidad de acciones legales, el abogado sostuvo que su representada aún no toma una decisión. “Desde luego proceden jurídicamente”, afirmó, y no descartó responsabilidades del fiscal Patricio Cooper, aunque aclaró que su rol en el día a día de la investigación aún debe esclarecerse.

Respecto al futuro del caso, Awad dijo coincidir con el fiscal nacional Ángel Valencia en que el caso Procultura “es mucho más grande que Josefina”, pero recalcó que ella “nunca debió haber estado involucrada”.

Finalmente, defendió el contenido del fallo de la Corte de Apelaciones, incluso la frase que aludía a prácticas propias de la dictadura. “Las instituciones no deben ofenderse por fallos judiciales que les son adversos”, concluyó.