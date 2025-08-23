Humorista Willy Sabor es víctima de violento asalto en Cerro Navia: Delincuentes armados lo agredieron

El humorista había asistido junto a un amigo a concretar la venta de un teléfono que se coordinó a través de la plataforma Marketplace.

Este viernes, el humorista Andrés González Bravo, más conocido como Willy Sabor, fue víctima de un violento asalto junto a un amigo en la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana.

Lo que se sabe del robo a Willy Sabor

El hecho ocurrió a las 16:00 horas, cuando González llegó hasta la calle Salomón Corvalán junto a su amigo para concretar la venta de un teléfono que se coordinó a través de la plataforma Marketplace en Facebook.

“Estábamos grabando con mi compañero Christian (…) Él cambió el celular y estaba vendiendo el suyo. Se iba a juntar con la persona y me dice, ‘Willy me podí acompañar, porque es en Cerro Navia’”, reveló el mismo humorista a Canal 13.

Detalla que aceptó, pese a tener “una sensación extraña” y al llegar “estaba una persona sola y le dice ‘Christian’. Christian le hace algunas preguntas y cachó que se enredó. De ahí aparecen como siete personas. Subieron a mi auto como cuatro”.

Con el rostro cubierto y algunos portando armas de fuego, los delincuentes atacaron a la víctima, golpeándola en una mejilla, siento también agredido el humorista. Tras el ataque, los sujetos escaparon llevándose el automóvil de la víctima junto con el teléfono celular del comunicador.

La comisaria Carolina Zapata, de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Chile (BIRO) Centro Norte, detalló que “los sujetos huyeron hacia una dirección desconocida. En virtud de lo anterior, se están realizando las diligencias pertinentes a la ubicación de los autores del delito”.