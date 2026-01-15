Hoteles, canchas de tenis y piscinas: Contraloría detectó construcciones irregulares colindantes al Parque Nacional La Campana

Tanto en Olmué como en Hijuelas, la Contraloría Regional de Valparaíso constató la instalación de asentamientos que no cuentan con los permisos de edificación respectivos.

La Contraloría Regional de Valparaíso detectó cerca de 400 construcciones irregulares que colindan con el Parque Nacional La Campana.

En la fiscalización, realizada entre enero de 2022 y diciembre de 2024, se detectó que un total de 416 propiedades no fueron autorizadas por las municipalidades de Olmué e Hijuelas.

Construcciones irregulares colindantes al Parque Nacional La Campana

En Olmué, por ejemplo, el informe indica que 321 (81%) de un total de 396 propiedades revisadas en la zona rural de la comuna, que están adyacentes al parque, tienen “edificaciones que no han sido autorizadas por la Dirección de Obras Municipales”.

Dichas asentaciones irregulares han registrado un aumento durante los últimos 20 años, el cual “no ha sido atendido por el municipio, ya que no presenta medidas tendientes a detener la problemática”.

Debido a ello, el ente contralor abrirá un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

En la auditoría también se comprobó que en parte de los terrenos adyacentes al parque, en Olmué, hay dos hoteles, el “Biósfera Lodge” y “Montañas de Olmué”, “cuyos permisos de edificación no dan cuenta de las edificaciones que realmente existen”.

En el primer caso, el inmueble tampoco tiene patente comercial; mientras que el segundo tiene una patente que fue otorgada para “un recinto distinto al existente”.

A ello se suma que en la comuna se confirmó la “venta de derechos porcentuales sobre predios rurales, lo que ha generado lotes de menor cabida y la formación de nuevas poblaciones fuera de la planificación territorial vigente”.

Por otro lado, en Hijuelas, la Contraloría evidenció que 95 (25,4%) de 374 propiedades fiscalizadas en el área rural no tienen permiso de edificación.

Desde la Municipalidad señalaron que están llevando a cabo “medidas para regularizar los casos”.

Además, se constató que en un predio hay un club house, dos canchas de tenis, un gimnasio, dos piscinas, caballerizas, corrales y un área de motocross, los cuales “no coinciden con los permisos otorgados”.

La Contraloría informó que los municipios de Olmué e Hijuelas “deberán adoptar las medidas necesarias para que se regularicen las construcciones irregulares y su funcionamiento o, en caso contrario, se disponga su clausura, debiendo ambos municipios acreditar las medidas y acciones efectivamente implementadas en un plazo de 60 días”.