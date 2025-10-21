Hospitales públicos podrían quedar sin recursos: Desde el Colmed hasta Mañalich advierten preocupación

Una situación similar ocurrió en 2024, pero se evitó al adelantar parte del presupuesto del año siguiente. Hoy, la Asociación de Proveedores acusa al Estado de una deuda de 450 millones de dólares.

El Colegio Médico (Colmed) advirtió que los recintos de salud pública podrían quedarse sin recursos para operar durante los últimos meses de 2025. Una situación similar ya se vivió el año pasado, cuando se decidió adelantar parte del presupuesto del año siguiente para evitar el colapso.

Sobre este escenario, la presidenta del Colmed, Anamaría Arriagada, explicó que este problema se repite anualmente, ya que “se otorgan recursos pensando en 10 meses”.

“Cada año se hace más tortuoso por la complejidad de los pacientes, por el envejecimiento y porque efectivamente la salud que se da hoy día en los hospitales es una salud de primer nivel”, remarcó.

La advertencia del gremio ocurre en medio de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2026 en el Congreso, donde la Comisión de Salud recibió a la Asociación de Proveedores, entidad que acusa una deuda estatal de 450 millones de dólares.

El exministro de Salud Jaime Mañalich señaló que “después de la pandemia, salud dejó de ser una prioridad política para el Gobierno”.

“El Ministerio de Salud (Minsal) salió radicalmente de La Moneda. Y siendo salud una de las preocupaciones más importantes de la población, esto tiene efectos políticos en el sentido de que la gente llega a los hospitales, no la atienden, están en una lista de espera, mueren mientras están en lista de espera, en fin, todos los problemas que hemos visto y que para la población no pasan desapercibidos”, analizó.

A esto se suma que el monto asignado para el sistema de atención primaria se mantiene congelado para 2026.

El exsecretario de Estado y actual decano de la Facultad de Salud de la UDLA, Osvaldo Artaza, advirtió que las prioridades del sector deben enfocarse en reducir las listas de espera y fortalecer la atención primaria: “Sin duda que la prioridad va a ser las listas de espera que explosionaron luego de la pandemia, y allí lo esencial es el fortalecimiento de la atención primaria de salud, de modo que los problemas se anticipen”.

“Lo segundo es mejorar la eficiencia en la gestión hospitalaria, de tal manera de contar con mayor disponibilidad de pabellones quirúrgicos, pero no solo en el sector público”, complementó.

Según los datos disponibles, el presupuesto de salud 2026 contempla un aumento del 5,6% respecto al de 2025. Sin embargo, por segundo año consecutivo se repite el problema de liquidez en los recintos públicos.

La académica de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, Natalia Yankovic, agregó: “Para evitar que los hospitales se queden sin presupuesto en octubre, lo primero es intentar sincerar cuál es el real costo que tenemos en la prestación de salud. De esto no hay una claridad perfecta y entonces los hospitales empiezan ya teniendo la idea de que el presupuesto que tienen no les va a alcanzar”.

Finalmente, la representante del Colmed reiteró la necesidad de inyectar recursos frescos y establecer un sistema más adaptable: “Nosotros necesitamos meter la salud de las personas adentro como una prioridad y que haya, ojalá de aquí al mediano o largo plazo, una manera de asignar el presupuesto que sea más flexible”.

De acuerdo con el cronograma de tramitación del erario, el lunes 27 de octubre comenzará el debate sobre el presupuesto de salud 2026. CNN Chile intentó comunicarse tanto con los ministerios de Hacienda como de Salud, pero no obtuvo respuesta.