Hospital de Osorno en la mira: Minsal califica como “extremadamente graves” malos tratos contra funcionario TEA

03.09.2025 / 09:39

Desde el Ministerio de Salud señalaron que harán seguimiento a las acciones del recinto hospitalario luego que se revelaran videos sobre torturas que sufrió el funcionario entre 2018 y 2020.

Una serie de videos se dieron a conocer durante las últimas horas y que daban cuenta de agresiones al interior del Hospital de Osorno, contra un funcionario diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Según la información revelada por Radio Biobío, las situaciones habrían ocurrido entre 2018 y 2019 pero recién ahora salieron a la luz.

En los videos, se ve al sujeto amarrado de manos y piernas, mientras intenta escapar entre sollozos.

Respecto a este hecho, desde el Hospital de Osorno indicaron que “este proceso actualmente se encuentra en etapa de notificación a aquellos funcionarios responsables de estos actos, con las medidas disciplinarias correspondiente y ajustadas a la gravedad de los hechos”.

“Como institución, día a día velamos por el resguardo y la tranquilidad de la comunidad funcionaria y usuaria de salud. Seguiremos cuidando y fortaleciendo estos espacios, haciendo respetar cada normativa de estándares normales de convivencia y respeto en comunidad”, sentenciaron.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud citaron el comunicado de la institución hospitalaria y sostuvieron que “el Minsal condena y considera extremadamente grave los hechos ocurridos, entre 2018 y 2020, en el Hospital de Osorno. Por ello, está haciendo seguimiento de las acciones que ha adoptado el SS de Osorno ante la justicia (fiscalía) y desde el punto de vista administrativo”.

