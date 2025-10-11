País región de la araucanía

Hombre muere apuñalado en Victoria: Fiscalía ordena diligencias de la PDI tras ataque con arma blanca

La víctima recibió tres heridas cortopunzantes y falleció en el Hospital de Victoria. El Ministerio Público instruyó el resguardo del sitio del suceso y la intervención de la Brigada de Homicidios.

Un hombre murió la noche de este viernes tras ser atacado con un arma blanca en la ciudad de Victoria, en la región de La Araucanía. La víctima recibió tres heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con información de Carabineros, el hecho fue reportado cerca de las 22:15 horas por Cenco Malleco, que alertó sobre una persona lesionada en calle San Martín, frente al número 76. Al llegar al lugar, personal policial constató que el herido había sido trasladado por el Samu al Hospital de Victoria.

En el recinto asistencial, el hombre fue ingresado en riesgo vital. Sin embargo, alrededor de las 23:00 horas se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Según los primeros antecedentes, el fallecido registraba antecedentes penales y mantenía una orden de detención vigente por tráfico en pequeñas cantidades.

El fiscal de turno dispuso el resguardo del sitio del suceso por parte de Carabineros y ordenó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las diligencias investigativas.

