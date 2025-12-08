Homicidio frustrado en La Reina: Hombre recibió diversos disparos en plena vía pública

La víctima, que recibió impactos en su pierna derecha y cadera, se encuentra actualmente fuera de riesgo vital.

La madrugada de este lunes, un hombre de 34 años fue atacado a balazos en plena vía pública de la comuna de La Reina, en la región Metropolitana.

Lo que se sabe del homicidio frustrado en La Reina

El hecho ocurrió pasada la medianoche en el pasaje Quillagua, donde la víctima estaba compartiendo junto a otras personas en el exterior de un domicilio.

Según la información preliminar, en un momento apareció un grupo de desconocidos que disparó en contra del hombre para posteriormente darse a la fuga.

El capitán de Carabineros Juan Loyola detalló que “llegó un vehículo del que descienden una cantidad determinada de sujetos a rostro cubierto y efectúan diferentes disparos. Fue un ataque directo“.

Loyola detalló que la víctima fue trasladada al Hospital El Salvador, ya que recibió impactos en su pierna derecha y cadera. “Al momento se encuentra fuera de riesgo vital. Está siendo atendido y en observación”, agregó.

El fiscal Rodrigo Moya, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), sostuvo que el hombre “tenía antecedentes previos, pero por delitos menores”, adelantando que ya se le logró tomarle declaración.