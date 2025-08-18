Homicidio frustrado en La Pintana: Hombre fue baleado en plena vía pública frente a su sobrino

La víctima recibió impactos balísticos en su abdomen y pierna izquierda, encontrándose actualmente en riesgo vital.

La noche de este lunes, un homicidio frustrado se registró en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana, donde un hombre fue baleado en plena vía pública.

Lo que se sabe del homicidio frustrado en La Pintana

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas en el pasaje Inés de Suárez de la población El Castillo. Por dicho lugar transitaba la víctima, un hombre de 48 años, junto a su sobrino menor de edad cuando fue abordado por dos sujetos.

El fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Eduardo Jeria, detalló que los sujetos “llegaron en una motocicleta con cascos y uno de estos abre fuego contra el adulto con múltiples impactos”.

La víctima recibió un “impacto en el abdomen y tres en su pierna izquierda”, por lo que fue trasladado por familiares al Hospital Padre Hurtado, donde fue intervenido, quedando en riesgo vital. El menor no sufrió lesiones.

El ataque ocurrió cerca de donde hubo un operativo policial la semana pasada, por lo que se está evaluando la posibilidad de que esté vinculado. “Efectivamente, se encuentra muy cerca de dicho lugar que fue fruto de un allanamiento, una casa cautiverio y el vínculo o no se está investigando para poder establecerlo o descartarlo”, sostuvo Jeria.