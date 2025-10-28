Homicidio frustrado en La Granja: Hombre fue baleado en plena vía pública

La víctima se encuentra en el Hospital Padre Hurtado en estado grave, ya que recibió al menos un impacto de bala.

La madrugada de este martes, un hombre fue baleado mientras se encontraba al interior de su vehículo en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana.

Lo que se sabe del homicidio frustrado en La Granja

El hecho ocurrió a las 3:30 horas, en la intersección de las calles 5 Norte con 11 Poniente. Por dicho lugar transitaba la víctima cuando desconocidos abrieron fuego contra el auto.

La pareja del hombre lo subió a un vehículo y lo trasladó hasta el Hospital Padre Hurtado, donde hasta se mantiene en estado grave, ya que recibió al menos un impacto de bala.

El fiscal Jorge Carmona, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que la víctima “está siendo operada tras haber recibido un impacto balístico. Al menos un sujeto efectuó al menos 10 disparos en la vía pública, causando la herida de esta persona”.

Respecto a la dinámica de los hechos, Carmona sostuvo que “él estaba abajo del vehículo, por las diligencias que tenemos preliminarmente, al momento de recibir el impacto balístico”. “Estamos trabajando el sitio del suceso, verificando todo lo que se puede levantar en el lugar”.

El caso está siendo investigado como homicidio frustrado. “La víctima es una persona que tiene antecedentes previos, pero que actualmente es comerciante, y en lo que se estaba dedicando al día de hoy es lo que está en materia de investigación”, sostuvo el persecutor.