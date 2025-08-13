Homenaje a Fidel Castro organizado por embajada cubana: UDI exige al presidente Boric y a Jara que condenen públicamente el acto

Desde el partido señalaron que el acto, organizado por la embajada cubana y el “Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile”, viene a “validar la dictadura”.

La Unión Demócrata Independiente (UDI) exigió al presidente Gabriel Boric y a la candidata presidencial Jeannette Jara que condenen públicamente un homenaje a Fidel Castro que se realizará en Santiago.

En una carta, la colectividad pidió a ambos que se pronuncien en contra del acto, organizado por la embajada cubana y el “Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile”, que se realizará este jueves en el centro de Santiago con motivo del aniversario 99 del natalicio de Castro.

¿Qué dijeron desde la UDI por homenaje a Castro?

Desde la UDI señalaron que, según al afiche difundido en redes sociales, la actividad denominada “Acto de homenaje, comandante en jefe Fideo Castro Ruiz” se llevará a cabo en la sede del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), que es el mismo lugar que Jara “uso como comando para las elecciones”.

“La actividad viene a validar la dictadura que por años ejerció despiadadamente en perjuicio de los habitantes de la isla, restringiendo injustamente las libertades individuales bajo un sistema represivo, donde sus opositores fueron asesinados, encarcelados, perseguidos y privados de sus derechos civiles, lo que aún se mantiene con los mismos dirigentes que hoy detentan el poder de manera abusiva, al igual que su antecesor”, comienza señalando la carta firmada por los diputados Ramírez, Coloma, Pérez y Lilayu.

En la misiva los representantes de la UDI incluso agregaron que “desconocer lo anterior o ubicar al régimen castrista y al actual sistema cubano en la categoría de una ‘democracia distinta a la nuestra’, como lo hizo en forma opaca y oscura la candidata del bloque oficialista, Jeannette Jara, no hace más que justificar ilegítimamente las prácticas de represión política, lo que resulta absolutamente condenable cuando la promoción de la democracia es un deber transversal a todas las autoridades”.