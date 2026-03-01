Hombre queda en riesgo vital tras recibir disparo en la cabeza en San Ramón: regresaba de un “arengazo” de la U

La PDI indaga el ataque ocurrido cerca de las 23:00 del sábado. La víctima viajaba con su hijo y otras dos personas cuando un sujeto disparó contra el vehículo y luego escapó.

Un hombre de 40 años permanece en riesgo vital luego de recibir un disparo en la cabeza mientras se trasladaba en automóvil por la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana.

El ataque ocurrió cerca de las 23:00 horas del sábado, según informó la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima regresaba a su domicilio junto a su hijo y otros dos acompañantes, tras asistir a un “arengazo” de Universidad de Chile en Pudahuel. En ese contexto, un sujeto se acercó, extrajo un arma de fuego y efectuó múltiples disparos en contra del vehículo.

El comisario Óscar González, de la Brigada de Homicidios Sur, señaló que los impactos alcanzaron al conductor “en la región del cráneo”. Sus acompañantes lo trasladaron hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanece internado en riesgo vital.

La Brigada de Homicidios trabaja en el sitio del suceso y desarrolla diligencias para establecer la dinámica y el móvil del ataque. Entre las hipótesis, se evalúa una posible rencilla asociada a rivalidades deportivas, mientras el autor del disparo continúa prófugo.