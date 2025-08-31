País policial

Hombre murió baleado en las afueras de un local clandestino en Independencia

Por CNN Chile

31.08.2025 / 09:47

La víctima, un ciudadano extranjero, recibió al menos dos disparos en la vía pública y murió en el Hospital San José.

Durante la mañana de este domingo, una persona falleció tras recibir disparos en las afueras de un local clandestino en la comuna de Independencia.

El hecho ocurrió en calle Pinto, entre Maruri y Picarte, donde por razones que aún se investigan un hombre fue atacado con al menos dos disparos.

La víctima alcanzó a ser trasladada hasta el Hospital San José, pero murió producto de las lesiones.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio Público, se trata de un ciudadano extranjero cuya identidad no fue revelada.

En paralelo, la Fiscalía ECOH quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el crimen.

En el lugar, testigos y registros televisivos mostraron a personas huyendo por las techumbres del recinto no autorizado.

