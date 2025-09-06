Hombre muere y tres menores resultan heridos tras riña con múltiples armas en San Bernardo

El caso es investigado como homicidio consumado y múltiples intentos de asesinato tras disturbios que incluso se extendieron al Hospital El Pino.

Una riña multitudinaria ocurrida la tarde del viernes en San Bernardo dejó un hombre muerto y cuatro personas heridas, tres de ellas menores de edad.

El incidente se registró pasadas las 17:00 horas, entre las calles Eleuterio Ramírez y Cerro Cantillana, donde testigos reportaron disparos y el uso de armas blancas, según información de Radio Biobío.

De acuerdo con el medio, los lesionados fueron trasladados por vecinos al Hospital El Pino, donde se confirmó el fallecimiento de A.A.S.P., de 22 años, quien tenía antecedentes penales, aunque sin órdenes vigentes.

La madre de la víctima llegó al recinto para reconocer el cuerpo.

El alcalde Christopher White acudió al hospital y solicitó refuerzos policiales ante la posibilidad de represalias, advirtiendo que el recinto “fue diseñado para un público que, hoy día, es tres veces la realidad”.

Familiares de las víctimas, en tanto, protagonizaron una segunda pelea dentro del hospital, lo que obligó a suspender el tránsito en Avenida Padre Hurtado por media hora.

La Fiscalía ECOH Metropolitana investiga el caso como homicidio consumado y cuádruple homicidio frustrado, este último debido a que tres de los heridos son menores de edad.

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias.