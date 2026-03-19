País policial

Hombre muere tras ser apuñalado en Quilicura: Investigan posible robo

Por CNN Chile

19.03.2026 / 07:37

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La víctima, un ciudadano haitiano, llegó gravemente herida hasta calle Colo Colo, donde se desplomó antes de ser trasladada a un centro asistencial. La Fiscalía encargó diligencias al OS9 y Labocar de Carabineros para esclarecer el crimen.

Un hombre murió la madrugada de este jueves en la comuna de Quilicura tras recibir múltiples puñaladas, en un hecho cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas y que es investigado como un eventual robo con violencia.

El caso quedó al descubierto en calle Colo Colo, donde personal de seguridad privada observó a un individuo bajar de un vehículo visiblemente ensangrentado. Según los primeros antecedentes, la víctima no logró mantenerse en pie y cayó en la vía pública.

Testigos dieron aviso a equipos de emergencia, que trasladaron al hombre hasta el SAPU Rodrigo Rojas de Negri. Sin embargo, en el recinto asistencial se constató su fallecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima corresponde a un ciudadano haitiano adulto. Hasta ahora, no se ha podido establecer con claridad hacia dónde se dirigía ni en qué contexto se produjo el ataque.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, señaló que el hombre presentaba varias heridas cortopunzantes. Entre ellas, una lesión en la clavícula habría sido la que finalmente le causó la muerte.

Por ahora, una de las hipótesis que se indaga es la de un robo con violencia, aunque esa línea aún debe ser confirmada con el avance de las pericias.

El Ministerio Público instruyó diligencias al OS9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros, con el objetivo de reconstruir la dinámica de los hechos e identificar a él o los responsables del crimen.

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