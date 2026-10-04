Hombre muere tras incendiar departamento en San Miguel: Esposa e hijas lograron salir y alertaron a Carabineros por VIF

Un hombre murió durante la mañana de este domingo al interior de un departamento en San Miguel, luego de un procedimiento policial originado por una denuncia de violencia intrafamiliar.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en el sector de avenida Salesianos con San Francisco, hasta donde concurrió Carabineros luego de que una mujer pidiera ayuda tras salir del inmueble junto a sus dos hijas.

De acuerdo con los antecedentes policiales, antes de abandonar el departamento la mujer habría sido agredida y el hombre había realizado amenazas contra ella y las menores.

“El individuo manifestaba que quería agredir a su cónyuge y a sus dos hijas. Ellas en este instante ya se encontraban en conserjería, de donde efectuaron el llamado telefónico”, explicó el mayor Pablo Anders, de la Prefectura Sur de Carabineros.

Hombre se encerró en el departamento

Tras recibir la alerta, funcionarios policiales llegaron hasta el inmueble e intentaron establecer contacto con el hombre, quien permaneció solo en su interior.

“Llegó Carabineros acá al lugar, trataron de conversar con la persona, pero la persona no quiso abrir la puerta, continuó con las amenazas, que si ingresaban los iba a agredir”, relató Anders.

Según el oficial, posteriormente el hombre comenzó a advertir que prendería fuego al departamento.

Ante la situación, Carabineros solicitó la presencia de personal especializado.

“Empezó a manifestar que quería quemar el departamento. Por lo tanto, se solicitó la concurrencia del equipo negociador de Carabineros más el GOPE”, detalló el mayor.

Sin embargo, mientras se desarrollaba el procedimiento, los funcionarios advirtieron la presencia de fuego al interior de la vivienda.

“Se empezaron a ver llamaradas desde el departamento, por lo que se solicitó también la concurrencia de Bomberos”, explicó el funcionario policial.

Bomberos encontró al hombre fallecido

El incendio obligó a desplegar unidades del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur para controlar las llamas y evitar que alcanzaran otros departamentos del edificio.

Una vez que los equipos de emergencia pudieron ingresar al inmueble, encontraron al hombre fallecido en su interior.

“Bomberos finalmente derribó la puerta y encontró al individuo calcinado al interior”, señaló Anders.

La mujer y sus dos hijas se encontraban fuera del departamento cuando se inició el fuego.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público y las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), que deberá establecer las circunstancias del incendio y la causa de muerte del hombre.