Hombre muere tras llegar con impacto balístico al Hospital Padre Hurtado: ECOH indaga ataque en La Pintana

Un hombre murió durante la noche del sábado luego de llegar con una herida de bala al Hospital Padre Hurtado, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima ingresó al recinto asistencial con un impacto balístico en el tórax y en riesgo vital. Minutos más tarde, personal médico confirmó su fallecimiento.

El hombre fue trasladado hasta el hospital por dos personas, quienes posteriormente se retiraron del lugar sin ser identificadas.

¿Dónde habría ocurrido el ataque?

Según informó Carabineros, la hermana de la víctima relató que el hombre había salido desde su domicilio en dirección al Complejo Deportivo San Rafael, ubicado en la comuna de La Pintana.

En ese sector, un sujeto desconocido que portaba un arma de fuego corta le habría disparado y luego escapó del lugar.

La fiscal Claudia Alarcón, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), instruyó diligencias al OS9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

“Este sujeto habría ingresado ya fallecido al lugar, por lo cual instruí concurrencia de personal del OS9 y Labocar, quienes se encuentran trabajando tanto en el hospital, en diligencias propias de su especialidad, y también concurrencia al sitio del suceso”, señaló la persecutora.

OS9 y Labocar realizan diligencias

Las diligencias buscan establecer la dinámica del ataque, identificar al autor del disparo y determinar cómo la víctima fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado.

Desde Carabineros indicaron que, hasta el momento, en el sitio del suceso no se habría encontrado evidencia balística ni biológica.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, mientras continúan las pericias en el recinto asistencial y en el lugar donde habría ocurrido el ataque.