Hombre muere en incendio que destruyó cuatro viviendas durante la madrugada en Lo Espejo

Bomberos confirmó el hallazgo de la víctima entre los escombros tras una emergencia que movilizó a seis compañías. Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.

Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes dejó a un hombre fallecido y provocó la destrucción total de cuatro viviendas en la comuna de Lo Espejo, en el sector sur de Santiago.

Según información del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, la emergencia comenzó cerca de las 03:20 horas, cuando vecinos reportaron una vivienda en llamas en el pasaje 56 con calle Lincoln. El fuego se propagó con rapidez y alcanzó otras tres casas colindantes.

Debido a la magnitud del siniestro, se declararon dos alarmas de incendio que activaron la respuesta de seis compañías de Bomberos, las que trabajaron para contener la propagación y asegurar el perímetro. Durante las labores, los equipos confirmaron el hallazgo de un hombre adulto fallecido entre los escombros.

“Debemos lamentar el fallecimiento de un hombre adulto, sin haber otras personas lesionadas. Bomberos trabajó en el lugar en cooperación de diferentes compañías y los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público”, informó el teniente Matías Martínez, de la Prefectura Rinconada Metropolitana.

Carabineros llegó al sitio del suceso para coordinar las primeras diligencias junto al Ministerio Público. Las pericias se enfocarán en determinar el punto de origen del fuego y establecer si existió participación de terceros.