Hombre muere baleado tras presunto robo de hortalizas en Renca: Hijo del dueño del predio fue detenido

Un hombre murió tras recibir un disparo de escopeta en un predio agrícola de Renca, luego de que presuntamente fuera sorprendido mientras sustraía hortalizas desde el lugar.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles en las cercanías de Costanera Norte con Rolando Petersen, en la zona norte de la Región Metropolitana.

Carabineros llegó inicialmente hasta el sector ante la posibilidad de que la víctima hubiese fallecido producto de un accidente de tránsito. Sin embargo, las primeras diligencias permitieron establecer que presentaba una lesión provocada por un arma de fuego.

Hijo del propietario quedó detenido

Durante el procedimiento, los funcionarios policiales entrevistaron al propietario de un predio colindante, quien señaló que su hijo habría disparado contra la víctima después de sorprenderla al interior del terreno.

Según los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, el fallecido habría ingresado al lugar para sustraer lechugas.

Tras obtener esa información, los efectivos ingresaron al inmueble y tomaron contacto con el joven de 23 años, sindicado como presunto autor del disparo.

El hombre habría reconocido voluntariamente su participación y entregó la escopeta que habría utilizado durante el hecho.

Posteriormente quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación procesal.

Por instrucción de la Fiscalía, la investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los detectives deberán establecer la dinámica exacta del hecho, determinar la trayectoria del disparo y realizar los peritajes correspondientes al arma entregada.

La investigación también deberá esclarecer las circunstancias en las que la víctima habría ingresado al predio y las acciones que ocurrieron antes del disparo que terminó con su muerte.

Hasta ahora, los antecedentes sobre el supuesto robo de hortalizas corresponden a la versión preliminar recogida durante las primeras diligencias policiales.