Hombre indultado por Trump es condenado a 37 años tras estafar a inversionistas por cerca de US$ 44 millones

Trump conmutó la sentencia de Eliyahu Weinstein el 19 de enero de 2021, a horas del cambio de mando, permitiendo su salida anticipada.

Un tribunal federal de Nueva Jersey, Estados Unidos, sentenció a 37 años de cárcel a Eliyahu Weinstein, marcando así su regreso a prisión apenas cuatro años después de haber sido indultado por el Presidente Donald Trump.

La justicia determinó que Weinstein lideró un nuevo esquema Ponzi que defraudó a decenas de inversionistas y generó pérdidas cercanas a US$ 44 millones.

Un nuevo fraude tras recuperar la libertad

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el juicio, Weinstein —quien operó bajo el alias Michael Konig— engañó a inversionistas con supuestos negocios de alto retorno vinculados a la venta de mascarillas quirúrgicas, leche de fórmula para bebés y kits de primeros auxilios destinados a Ucrania. Ninguno de los proyectos existía, consignó The New York Times.

Varias víctimas declararon que se vieron obligadas a vender bienes personales para cubrir las deudas generadas tras invertir en los supuestos negocios.

Un historial marcado por fraudes millonarios

La nueva condena se suma a los antecedentes previos de Weinstein, quien ya había sido sentenciado en dos ocasiones por dirigir una estafa piramidal inmobiliaria y un segundo fraude mientras cumplía libertad condicional.

Esas causas dejaron un perjuicio total de US$ 230 millones a más de un centenar de personas.