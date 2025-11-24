País estados unidos

Hombre indultado por Trump es condenado a 37 años tras estafar a inversionistas por cerca de US$ 44 millones

Por CNN Chile

24.11.2025 / 23:35

{alt}

Trump conmutó la sentencia de Eliyahu Weinstein el 19 de enero de 2021, a horas del cambio de mando, permitiendo su salida anticipada.

Un tribunal federal de Nueva Jersey, Estados Unidos, sentenció a 37 años de cárcel a Eliyahu Weinstein, marcando así su regreso a prisión apenas cuatro años después de haber sido indultado por el Presidente Donald Trump.

La justicia determinó que Weinstein lideró un nuevo esquema Ponzi que defraudó a decenas de inversionistas y generó pérdidas cercanas a US$ 44 millones.

Trump conmutó su sentencia el 19 de enero de 2021, a horas del cambio de mando, permitiendo su salida anticipada.

Un nuevo fraude tras recuperar la libertad

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el juicio, Weinstein —quien operó bajo el alias Michael Konig— engañó a inversionistas con supuestos negocios de alto retorno vinculados a la venta de mascarillas quirúrgicas, leche de fórmula para bebés y kits de primeros auxilios destinados a Ucrania. Ninguno de los proyectos existía, consignó The New York Times.

Varias víctimas declararon que se vieron obligadas a vender bienes personales para cubrir las deudas generadas tras invertir en los supuestos negocios.

Un historial marcado por fraudes millonarios

La nueva condena se suma a los antecedentes previos de Weinstein, quien ya había sido sentenciado en dos ocasiones por dirigir una estafa piramidal inmobiliaria y un segundo fraude mientras cumplía libertad condicional.

Esas causas dejaron un perjuicio total de US$ 230 millones a más de un centenar de personas.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País Hombre indultado por Trump es condenado a 37 años tras estafar a inversionistas por cerca de US$ 44 millones
Daniel Mansuy: “Si Chile Vamos no construye un proyecto político, será absorbido por la hegemonía republicana”
Ominami y su opinión del PC: Contribuyó en ampliar derechos sociales, pero tiene posturas internacionales "insostenibles"
“Los estándares deben cambiar”: Eduardo Sepúlveda tras la tragedia en Torres del Paine
Pepe Auth por eventual llamado de Jiles y Parisi a anular el voto: “Podría salirles el tiro por la culata”
Mónica Rincón y la polémica por los debates: “No sería malo que los políticos se examinen"