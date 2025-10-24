Hombre fue asesinado en casino clandestino en La Pintana

Personal de la PDI realiza diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Un hombre murió la madrugada de este viernes en medio de un asalto en un casino clandestino en La Pintana (Región Metropolitana).

De acuerdo a información preliminar, un grupo de sujetos habría llegado hasta el lugar, ubicado en calle Violeta Parra, para realizar un robo.

Los individuos buscaban llevarse dinero y especies del inmueble.

Sin embargo, en medio del asalto se habría producido un intercambio de disparos, tras lo cual un hombre recibió al menos dos impactos de bala que le provocaron la muerte.

La Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra realizando diligencias investigativas para determinar las causas del homicidio.

También se investiga la instalación del casino clandestino en el domicilio.