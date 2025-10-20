País el bosque

Hombre de 34 años murió apuñalado tras riña entre vecinos

20.10.2025 / 06:01

El incidente ocurrió alrededor de las 20 horas del domingo en la intersección de Las Parcelas con Peñablanca, donde la víctima recibió una herida torácica grave, y a pesar de ser trasladado al Hospital El Pino, falleció durante la madrugada del lunes.

Un hombre de 34 años murió tras ser apuñalado durante una riña con un vecino en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana. El incidente ocurrió alrededor de las 20 horas del domingo en la intersección de Las Parcelas con Peñablanca, donde la víctima recibió una herida torácica grave, y a pesar de ser trasladado al Hospital El Pino, falleció durante la madrugada del lunes.

La Brigada de Homicidios Sur de la PDI inició la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, levantando declaraciones de testigos y revisando cámaras de seguridad del sector.

Familiares de la víctima indicaron que no existían conflictos previos entre los involucrados, mientras las autoridades analizan la dinámica de la riña y buscan al responsable del crimen.

