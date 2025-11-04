Hombre de 50 años muere baleado a las afueras de su negocio en Conchalí

El ataque fue perpetrado por varios sujetos que descendieron de un vehículo y dispararon contra la víctima frente a su local comercial. Fiscalía y la PDI investigan si existían rencillas previas.

Un hombre de 50 años fue asesinado la noche de este lunes tras recibir múltiples disparos mientras se encontraba afuera de su local comercial en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes entregados por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), el ataque fue perpetrado por varias personas que descendieron de un vehículo y abordaron a la víctima en las cercanías de la calle Cacique de Arauco.

El hombre fue trasladado al Cesfam Bachelet, donde falleció producto de las heridas. De acuerdo con el comisario Juan Zerené, de la BH Centro Norte, el cuerpo “presenta múltiples impactos balísticos, principalmente concentrados en su región torácica y abdominal”.

El oficial añadió que un equipo de detectives “se encuentra empadronando el sector en búsqueda de cámaras de seguridad y tomando declaraciones a testigos que nos proporcionarán antecedentes relevantes para reconstruir la dinámica del hecho”.

Por su parte, el fiscal Eduardo Pontigo, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), señaló que se investigan eventuales rencillas previas: “Se está indagando si la víctima tenía conflictos con alguien o si existía algún móvil que pudiera haber desencadenado este homicidio”.

“Llega un vehículo desde el cual al menos bajan dos personas y le dan diversos impactos balísticos a la víctima. A lo menos son siete impactos los que mantiene en su cuerpo”, agregó el fiscal.