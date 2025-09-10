País la reina

Hombre de 51 años muere baleado en la vía pública en La Reina

Por CNN Chile

10.09.2025 / 07:28

La víctima fue atacada por dos sujetos que llegaron en un vehículo y le dispararon mientras estaba acompañado de su pareja. La PDI indaga el crimen.

Un violento homicidio ocurrió la noche de este martes en la comuna de La Reina, Región Metropolitana. Un hombre de 51 años fue baleado en plena vía pública mientras se encontraba acompañado de su pareja y otra persona.

El ataque se registró cerca de las 23:00 horas en la intersección de Quinchamalí con pasaje 18. Según los primeros antecedentes, dos sujetos llegaron en un vehículo, descendieron y dispararon en al menos dos ocasiones contra la víctima, para luego huir del lugar.

La víctima falleció en el Hospital Militar

Tras recibir los impactos de bala, el hombre fue trasladado hasta el Hospital Militar, donde se constató su fallecimiento debido a la gravedad de sus heridas.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada de Homicidios, quedó a cargo de las pericias para esclarecer el caso e identificar a los autores. De acuerdo a la información preliminar, la víctima mantenía antecedentes policiales.

El hecho genera preocupación en la comuna, sumándose a otros hechos violentos ocurridos en la Región Metropolitana durante los últimos meses.

