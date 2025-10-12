País limache

Hombre de 60 años es hallado muerto en la vía pública en Limache con una herida abdominal

Por CNN Chile

12.10.2025 / 08:45

El cuerpo fue encontrado en el callejón Domínguez con una lesión cortante en el abdomen. Fiscalía ordenó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.

El cuerpo de un hombre de 60 años fue encontrado la tarde del sábado en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso, con una lesión atribuible a intervención de terceros.

Según información policial, el hallazgo ocurrió en el callejón Domínguez, donde la víctima fue encontrada tendida en la vía pública con una herida cortante en el abdomen.

El capitán Fernando Carvallo, de la Tercera Comisaría de Limache, indicó que los antecedentes recogidos en el lugar apuntan a la posible participación de terceros en el hecho.

El Ministerio Público instruyó diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realiza peritajes para esclarecer las circunstancias del deceso.

Como parte de la investigación, se busca acceder a cámaras de seguridad del sector y tomar declaración a testigos que puedan aportar información relevante.

