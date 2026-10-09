Hitler Mussolini se perfila como alcalde en Perú tras ganar por solo 25 votos

Un particular resultado electoral llamó la atención en Perú: Hitler Mussolini Simeón Flores se convirtió en el virtual ganador de la alcaldía de Queropalca, un pequeño distrito del departamento de Huánuco.

Con el 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Ahora Nación obtuvo 229 votos, equivalentes al 34,54% de los sufragios válidos.

La elección fue estrecha. Gaspar Benilde Osorio Zambrano, de Renovación Popular, consiguió 204 votos (30,77%), apenas 25 preferencias menos que Simeón Flores.

En tercer lugar quedó Itala Yovana Santillán Vara, del Partido País para Todos, con 187 votos (28,21%).

Un nombre que llamó la atención

El virtual ganador tiene 45 años y nació en el mismo distrito de Queropalca, según su declaración de antecedentes registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Su nombre llamó la atención por reunir los nombres de Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dictador fascista italiano. La coincidencia nominal, sin embargo, no establece por sí sola ningún vínculo ideológico entre el candidato peruano y ambas figuras históricas.

Queropalca pertenece a la provincia de Lauricocha, en Huánuco, y cuenta con poco más de 700 habitantes.