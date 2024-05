“Estoy tranquilo (…) Nadie más le va a pegar”. Este es parte del relato que entregó Luis Torres (20), hijo de Nabila Rifo que está en prisión preventiva luego de ser formalizado por el asesinato de la pareja de su madre.

¿Qué pasó?

A principios de año, Torres y su hermano menor fueron detenidos por presuntamente haber matado a golpes a Gerardo Bañares, sujeto que tenía antecedentes de violencia intrafamiliar (VIF), tanto física como psicológica, y que era pareja de Nabila Rifo.

Según la investigación y el relato del imputado, un día el sujeto llegó en la noche al domicilio de dicha familia lanzando piedras, amenazando y e insultando a la mujer y sus hijos.

“Nos decía ‘cabros cul…, me los voy a hacer mierda’. A mi mamá también le decía ‘si te pillo sola, te voy a hacer mierda’.”, relató Luis Torres a La Tercera. La situación hizo que ambos jóvenes -el menor de edad de tan solo 17 años- salieran a enfrentarlo.

El adolescente golpeó a Bañares con un bate que lo dejó inconscientes, mientras que el mayor lo atacó con una manopla: “Estaba como cegado, no despertaba. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Era como estar en un sueño”, dijo al medio citado.

Luego, ambos jóvenes entraron a la casa y en ese momento reaccionaron de lo que habían hecho, según comentó el hijo mayor: “Lo vi tirado. Entré a la casa y desperté. Vi la manopla ensangrentada. Le dije a mi hermano chico, perdón. Quizás me vaya preso, porque lo vimos tirado. Estábamos tristes. Fue raro. Nunca había experimentado algo así”.

Posteriormente, Luis Torres se dirigió a una comisaría y se entregó a las autoridades.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el joven de 20 años, mientras al menor lo envío a un recinto de internación provisoria.

“Estoy muy tranquilo. Estoy preso, pero por lo menos mi mamá está tranquila. Nunca nadie más le va a pegar, ni nada”, comentó Torres desde la cárcel.