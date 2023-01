La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, manifestó que su hija deberá enfrentar la justicia “sin ningún tipo de privilegios”, tras ser detenida por agredir a una trabajadora de un local comercial y a personal de Carabineros en San Bernardo.

El hecho ocurrió la tarde del martes cuando el dueño del recinto llamó a la policía, acusando que la joven de 20 años -quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol- agredió a una de las trabajadoras del lugar. Fue en ese contexto que la mujer se negó a que le hicieran un control de identidad y habría agredido a un uniformado.

De este modo, la joven fue detenida y trasladada a una comisaría, donde afirmó ser la hija de la alcaldesa Pizarro.

La mujer será formalizada por la Fiscalía Metropolitana Occidente por los cargos de lesiones leves y maltrato a obra de Carabineros, en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

¿Qué dijo Pizarro?

A través de su cuenta de Twitter, la jefa comunal fue enfática en expresar que ante los hechos “la responsabilidad de éstos es individual y que ella (su hija), como cualquier otro chileno, tendrá que responder ante la justicia, una vez que la investigación culmine. Sin ningún tipo de privilegios”.

También dio a conocer que “su defensa está a cargo de la Defensoría Penal Pública, como ocurre con cualquier ciudadano que es acusado de algo”.

Pizarro además comentó de manera personal que “como madre, naturalmente estoy dolida y preocupada, pero mi hija siempre será mi hija y por supuesto que estaré junto a ella, porque me necesita”.

Su defensa está a cargo de la Defensoría Penal Pública, como ocurre con cualquier ciudadano que es acusado de algo. — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) January 12, 2023

Posteriormente, la jefa comunal emitió un directo mensaje contra algunos medios de comunicación que han cubierto la noticia con imágenes suyas: “Este es un tema que no tiene ninguna relación con la función que desempeño yo, por lo que exijo a los medios de comunicación no desvirtuar las cosas. Han encabezado sus notas con imágenes mías, en circunstancias de que yo no tengo relación judicial alguna con los hechos”.

“Durante toda mi vida como servidora pública he mantenido una relación de respeto y colaboración con Carabineros, y eso no va a variar, a pesar de todo el dolor que, como madre, siento en estos momentos”, añadió.

“Me deja tranquila saber que no está en mí modificar los paradigmas de las pautas de prensa. Allá los medios si prefieren seguir en eso y continuar soslayando los temas que verdaderamente afectan la fe pública y los recursos fiscales, que son decenas”, sentenció.