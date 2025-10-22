Hermano de niño que murió tras choque a furgón sobre actuar del Presidente Boric: “Se ha portado un 7 con mi familia”

Este martes, la justicia decretó prisión preventiva para Iván Gómez y Claudio Gaete, imputados por el fatal choque.

Miguel, hermano mayor de Esteban, el niño de 12 años que murió tras el choque del furgón escolar en Recoleta, agradeció este martes los gestos del presidente Gabriel Boric con su familia.

El mandatario, además de dedicar algunas palabras en redes sociales, también visitó a la familia este martes y gestionó ante el Servicio Médico Legal (SML) la rápida entrega del cuerpo del menor.

En conversación con T13, el joven estudiante de Derecho dijo no tener “nada que decir con el Presidente de la República. Él se ha portado un siete con mi familia. Habló con mi mamá, mi papá“.

“No tengo nada más que agradecerle. Él ha estado muy atento. De hecho, él mismo ha dicho que, el hecho de que haya estado el presidente en este hecho, me hace ver que el Esteban es impresionante”, agregó.

Por otra parte, se refirió a la partida de su hermano. “Lo describiría como un ángel que estuvo entre nosotros y ahora le toca estar allá arriba cuidándonos. El Esteban era esa chispa de felicidad, la alegría“.

Prisión preventiva para acusados

También este martes, la justicia decretó prisión preventiva para Iván Esteban Gómez Obreque, de 28 años, y Claudio Enrique Gaete Quiróz, de 31 años, imputados por el fatal choque que terminó con la vida de Esteban.

Los dos hombres de nacionalidad chilena fueron formalizados bajo los cargos de robo con violencia y homicidio consumado, estableciendo el tribunal 100 días de plazo para que se desarrolle la investigación.